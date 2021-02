La Gazzetta e i passaggi all'indietro: "il Napoli in possesso palla gioca a rugby" (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Il 4 - 1 - 4 - 1 disegnato da Gattuso tiene la squadra bassa e corta, ma se i protagonisti non si aiutano nelle letture diventa tutto più complicato" La Gazzetta dello sport mette in evidenza un aspetto che ieri sera - nella sconfitta per 2 - 0 sul campo del Granada - ha fatto disperare molti tifosi del Napoli, ossia la smodata quantità di passaggi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Il 4 - 1 - 4 - 1 disegnato da Gattuso tiene la squadra bassa e corta, ma se i protagonisti non si aiutano nelle letture diventa tutto più complicato" Ladello sport mette in evidenza un aspetto che ieri sera - nella sconfitta per 2 - 0 sul campo del Granada - ha fatto disperare molti tifosi del, ossia la smodata quantità di...

napolista : La Gazzetta e i passaggi all’indietro: “il Napoli in possesso palla gioca a rugby” “Il 4-1-4-1 disegnato da Gattus… - giannimusicliv1 : Passaggi portiere difesa centrocampo per cosa senza mai fare un tiro nella porta avversaria.??@Carloalvino… - DanieleLoMonaco : @SergioAsRoma @Gazzetta_it @alexfrosio Nessun integralismo. È il calcio che va avanti e non si può tornare indietro… - douglaspilato11 : @DanieleLoMonaco @Gazzetta_it @alexfrosio Molte squadre non hanno calciatori che puntano l’uomo per spezzare il pre… - douglaspilato11 : @DanieleLoMonaco @Gazzetta_it @alexfrosio L’esempio fatto sul Sassuolo calza a pennello perché l’Hellas marca a uom… -