Il caso del rapper Hasél arrestato in Spagna dovrebbe preoccupare tutta l’Europa (Di venerdì 19 febbraio 2021) È esplosa la rabbia in Spagna dopo l’arresto del rapper Pablo Hasél (nome d’arte di Pablo Rivadulla Durò). A Madrid le autorità hanno cercato di contenere le proteste che chiedevano la liberazione dell’artista, fermato a Lleida con l’accusa di “apologia del terrorismo” e insulti contro la monarchia spagnola. Anche a Barcellona si sono verificati disordini e i Mossos d’Esquadra, il corpo di polizia della Catalogna, ha dovuto fermare almeno 29 persone. Hasél è un noto rapper catalano di 32 anni, che ora dovrà scontare nove mesi di carcere per quello che in molti considerano “un reato d’opinione”. Da Pedro Almodovar a Javier Bardem, sono molti gli artisti che si sono schierati a suo favore e a favore della libertà di espressione. Il caso Hasél è arrivato alla Camera di ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 febbraio 2021) È esplosa la rabbia indopo l’arresto delPablo(nome d’arte di Pablo Rivadulla Durò). A Madrid le autorità hanno cercato di contenere le proteste che chiedevano la liberazione dell’artista, fermato a Lleida con l’accusa di “apologia del terrorismo” e insulti contro la monarchia spagnola. Anche a Barcellona si sono verificati disordini e i Mossos d’Esquadra, il corpo di polizia della Catalogna, ha dovuto fermare almeno 29 persone.è un notocatalano di 32 anni, che ora dovrà scontare nove mesi di carcere per quello che in molti considerano “un reato d’opinione”. Da Pedro Almodovar a Javier Bardem, sono molti gli artisti che si sono schierati a suo favore e a favore della libertà di espressione. Ilè arrivato alla Camera di ...

matteosalvinimi : In collegamento da Catania, vi aspetto su Rete 4 a Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio verso le 21.30, ci sarete… - RaiSport : Caso #Schwazer: il gip dispone l'archiviazione Per il giudice di #Bolzano l'atleta non ha commesso il fatto per la… - Link4Universe : Quello è Thomas Zurbuchen, amministratore NASA a capo del dipartimento scientifico, che straccia in diretta i fogli… - CarmineDiNardo3 : Salvini vuole il Ponte sullo Stretto per sfondare elettoralmente al Sud! Di infrastrutture come Alta Velocita' e Po… - elalippolis : RT @Trelkowsky2: @ImolaOggi Il caso Tortora del mondo sportivo -