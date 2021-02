“Il bambino rapito 44 anni fa oggi è uno degli uomini più ricchi al mondo”: l’incredibile svolta nel caso Mauro Romano a Storie Italiane (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Dopo 44 anni si è scoperto che probabilmente quel bambino che era stato rapito dalla casa dei suoi genitori, Mauro Romano, potrebbe essere ancora vivo e potrebbe essere uno degli uomini più ricchi al mondo“. Ha esordito così Eleonora Daniele nella puntata odierna Storie Italiane, il programma di Rai 1 che conduce dal 2013. La madre di Mauro, ospite della trasmissione, ha riconosciuto su una rivista il viso del figlio, che sarebbe un ricchissimo sceicco. “Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie all’ottimo lavoro di Magistratura, carabinieri e anche il nostro ovviamente”, ha spiegato l’avvocato della famiglia Mauro. “Ho richiesto l’accesso agli atti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Dopo 44si è scoperto che probabilmente quelche era statodalla casa dei suoi genitori,, potrebbe essere ancora vivo e potrebbe essere unopiùal“. Ha esordito così Eleonora Daniele nella puntata odierna, il programma di Rai 1 che conduce dal 2013. La madre di, ospite della trasmissione, ha riconosciuto su una rivista il viso del figlio, che sarebbe unssimo sceicco. “Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie all’ottimo lavoro di Magistratura, carabinieri e anche il nostro ovviamente”, ha spiegato l’avvocato della famiglia. “Ho richiesto l’accesso agli atti ...

