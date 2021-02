“Ho 14 anni e non esco più di casa”: così Dad e lockdown distruggono gli adolescenti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Chiudersi nella propria stanza a 14 anni, rinunciando a qualsiasi tipo di relazione con l’esterno: succede a Giovanni – nome di fantasia – 14 anni, che con la Dad e il lockdown ha perso gradualmente la voglia di vivere. Fino a spegnersi e rinunciare alla vita relazionale – che non sia quella mediata da chat e social – alle uscite, a tutte le attività proprie dell’adolescenza. La sua stanza è diventata il suo mondo, da cui esce solo per mangiare e per i bisogni fisiologici. C’è un nome per questa condizione, che nell’ultimo anno sta falciando un sempre maggior numero di teenager: hikikomori, persone che hanno scelto di ritirarsi fisicamente dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di isolamento e confinamento. Dad e lockdown hanno annientato la psiche di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Chiudersi nella propria stanza a 14, rinunciando a qualsiasi tipo di relazione con l’esterno: succede a Giov– nome di fantasia – 14, che con la Dad e ilha perso gradualmente la voglia di vivere. Fino a spegnersi e rinunciare alla vita relazionale – che non sia quella mediata da chat e social – alle uscite, a tutte le attività proprie dell’adolescenza. La sua stanza è diventata il suo mondo, da cui esce solo per mangiare e per i bisogni fisiologici. C’è un nome per questa condizione, che nell’ultimo anno sta falciando un sempre maggior numero di teenager: hikikomori, persone che hanno scelto di ritirarsi fisicamente dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di isolamento e confinamento. Dad ehannoentato la psiche di ...

