Haas F1, Fittipaldi confermato come pilota di riserva e collaudatore (Di venerdì 19 febbraio 2021) Pietro Fittipaldi resta alla Haas dove anche nel 2021 svolgerà il ruolo di test driver e pilota di riserva. È lo stesso team ad annunciare il prolungamento del rapporto col 24enne statunitense di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Pietroresta alladove anche nel 2021 svolgerà il ruolo di test driver edi. È lo stesso team ad annunciare il prolungamento del rapporto col 24enne statunitense di ...

dinoadduci : Haas F1, Fittipaldi confermato come pilota di riserva e collaudatore - Gazzetta_it : Haas F1, confermato Fittipaldi come pilota di riserva e collaudatore - Italiaracing : Pietro Fittipaldi resta in Haas: terza stagione da riserva del team americano #F1 - Motorsport_IT : #F1 | F1: Pietro Fittipaldi confermato tester e terzo pilota #Haas - GiovannaCMaia : RT @sitef1mania: Pietro Fittipaldi segue como piloto reserva da Haas! #F1 ???? -