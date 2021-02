Gli Stati Uniti sono rientrati negli accordi di Parigi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Oggi, 19 febbraio, gli Stati Uniti sono formalmente rientrati nell’accordo sul clima di Parigi. Circa un mese fa, durante il suo primo giorno da presidente, Joe Biden aveva firmato un ordine esecutivo che ha annullato le disposizioni di Donald Trump sul ritiro del paese dall’intesa internazionale sulla salvaguardia dell’ambiente e la riduzione delle emissioni di gas serra, risalente al 2015. Il tentativo di Trump di portare gli Stati Uniti fuori dagli accordi è durato soltanto 107 giorni. Infatti, nonostante l’ex presidente abbia firmato il ritiro nel 2019, l’uscita è stata ufficializzata solo il 4 novembre 2020, il giorno dopo le elezioni statunitensi. L’accordo di Parigi è il più vasto progetto di alleanza tra i paesi del mondo per ... Leggi su wired (Di venerdì 19 febbraio 2021) Oggi, 19 febbraio, gliformalmentenell’accordo sul clima di. Circa un mese fa, durante il suo primo giorno da presidente, Joe Biden aveva firmato un ordine esecutivo che ha annullato le disposizioni di Donald Trump sul ritiro del paese dall’intesa internazionale sulla salvaguardia dell’ambiente e la riduzione delle emissioni di gas serra, risalente al 2015. Il tentativo di Trump di portare glifuori dagliè durato soltanto 107 giorni. Infatti, nonostante l’ex presidente abbia firmato il ritiro nel 2019, l’uscita è stata ufficializzata solo il 4 novembre 2020, il giorno dopo le elezioni statunitensi. L’accordo diè il più vasto progetto di alleanza tra i paesi del mondo per ...

