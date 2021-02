Gf Vip, televoto sospeso fra Giulia Salemi e Stefania Orlando. La rivolta del web (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip è stato bloccato il televoto per determinare l’eliminata della prossima puntata fra Giulia Salemi e Stefanio Orlando. Il servizio che permetteva di votare online al Grande Fratello Vip è fuori uso e sul social è nata una piccola rivolta. GRANDE FRATELLO VIP: televoto sospeso Manca poco alla fine del Grande Fratello Vip e la sfida al televoto fra Stefania Orlando e Giulia Salemi era importante per capire i nuovi equilibri che si sarebbero creati nella casa. Il servizio online è però fuori servizio e questo è piaciuto poco agli spettatori del reality. Da tempo infatti si parla di televoto quantomeno manipolato, sopratutto per la possibilità di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip è stato bloccato ilper determinare l’eliminata della prossima puntata frae Stefanio. Il servizio che permetteva di votare online al Grande Fratello Vip è fuori uso e sul social è nata una piccola. GRANDE FRATELLO VIP:Manca poco alla fine del Grande Fratello Vip e la sfida alfraera importante per capire i nuovi equilibri che si sarebbero creati nella casa. Il servizio online è però fuori servizio e questo è piaciuto poco agli spettatori del reality. Da tempo infatti si parla diquantomeno manipolato, sopratutto per la possibilità di ...

