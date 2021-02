GF Vip: Giulia Salemi è incinta? Le indiscrezioni bomba sull’influencer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sul web è diventata praticamente virale la notizia secondo cui Giulia Salemi sarebbe incinta. La gieffina, che aveva già partecipato al Grande Fratello Vip nel 2018, ha difatti avuto una seconda opportunità nell’attuale edizione del reality, trovando peraltro l’amore con Pierpaolo Pretelli. Quando si parla di Giulia Salemi impazza il gossip. Nelle ultime ore sono i suoi fan a terremotare il già caotico Grande Fratello Vip. In particolare è l’uscita di un telespettatore: “Raga ricordiamoci di salvare Stefania, perché Giulia Salemi è incinta. Facciamola uscire per il suo bene”, è il commento arrivato proprio ora che l’influencer è al televoto. E infatti sarebbe questo fatto a far sorgere i primi dubbi. Secondo Gossip e Tv potrebbe essere una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sul web è diventata praticamente virale la notizia secondo cuisarebbe. La gieffina, che aveva già partecipato al Grande Fratello Vip nel 2018, ha difatti avuto una seconda opportunità nell’attuale edizione del reality, trovando peraltro l’amore con Pierpaolo Pretelli. Quando si parla diimpazza il gossip. Nelle ultime ore sono i suoi fan a terremotare il già caotico Grande Fratello Vip. In particolare è l’uscita di un telespettatore: “Raga ricordiamoci di salvare Stefania, perché. Facciamola uscire per il suo bene”, è il commento arrivato proprio ora che l’influencer è al televoto. E infatti sarebbe questo fatto a far sorgere i primi dubbi. Secondo Gossip e Tv potrebbe essere una ...

