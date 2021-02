Genova, uccisa a coltellate nel negozio dove lavorava: caccia all’ex in tutto il centro (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’omicidio nel cuore della città, in via Colombo. La donna, Clara Ceccarelli, 69 anni, era la titolare del calzaturificio «Jolly». La cugina: «Si erano separati da poco, lei non lo sopportava più» Leggi su corriere (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’omicidio nel cuore della città, in via Colombo. La donna, Clara Ceccarelli, 69 anni, era la titolare del calzaturificio «Jolly». La cugina: «Si erano separati da poco, lei non lo sopportava più»

