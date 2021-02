Fondi, in casa oltre tre chili di bulbi di papavero da oppio essiccati: nei guai un 51enne (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella serata di ieri, giovedì 18 febbraio 2021, i Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno arrestato un agricoltore del posto di 51 anni. L’uomo è stato trovato in possesso di 3,5 kg. di bulbi di papavero da oppio essiccato, suddivisi accuratamente in 32 buste da 110 grammi circa cadauna. Uomo ai domiciliari Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. L’arrestato, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, si trova al momento agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Domani la celebrazione del rito direttissimo. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella serata di ieri, giovedì 18 febbraio 2021, i Carabinieri della Tenenza dihanno arrestato un agricoltore del posto di 51 anni. L’uomo è stato trovato in possesso di 3,5 kg. dididaessiccato, suddivisi accuratamente in 32 buste da 110 grammi circa cadauna. Uomo ai domiciliari Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. L’arrestato, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, si trova al momento agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Domani la celebrazione del rito direttissimo. su Il Corriere della Città.

