Fiorentina-Spezia 3-0 | Castrovilli entra e decide il match

(Di sabato 20 febbraio 2021) Nel primo anticipo della 23a giornata di Serie A, labatte 3-0 lo, si risolleva dopo due sconfitte di fila e supera proprio gli spezzini in classifica. Dopo un primo tempo avaro di emozioni,sale in cattedra e fa esultare Prandelli. Il centrocampista,to al 46' della prima frazione per l'infortunato Bonaventura, serve a Vlahovic l'assist dell'1-0 (49') e chiude ilal 64'. Tris di Eysseric all'83'.Importante vittoria in chiave salvezza per il Torino, che batte 1-0 in trasferta il Cagliari nella 23a giornata di Serie A. Ritmi bassi e poche emozioni alla Sardegna Arena, fino al guizzo decisivo di Bremer che al 76` indovina il colpo di testa vincente che vale, di fatto, i tre punti. Per il tecnico Davide Nicola è il primo successo sulla panchina granata: il distacco ...