Ex Ilva, resta lo stop agli impianti. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di ArcelorMittal (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Tar ordina lo stop agli impianti dell’ex Ilva. Decisione confermata anche dal Consiglio di Stato. TARANTO – resta la decisione dello stop agli impianti dell’ex Ilva. Dopo la sentenza del Tar del Lecce, ArcelorMittal ha presentato una richiesta di sospensiva al Consiglio dello Stato. ricorso rigettato dai giudici. Confermata, quindi, la richiesta di sospendere entro 60 giorni l’attività dell’area caldo. La sentenza del Tar La sentenza del Tar è arrivata nella giornata di sabato 13 febbraio 2021. Nel documento, riportato da La Repubblica, si legge che la multinazionale deve entro due mesi spegnere gli ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Tar ordina lodell’ex. Decisione confermata anche daldi. TARANTO –la decisione dellodell’ex. Dopo la sentenza del Tar del Lecce,ha presentato una richiesta di sospensiva aldellorigettato dai giudici. Confermata, quindi, la richiesta di sospendere entro 60 giorni l’attività dell’area caldo. La sentenza del Tar La sentenza del Tar è arrivata nella giornata di sabato 13 febbraio 2021. Nel documento, riportato da La Repubblica, si legge che la multinazionale deve entro due mesi spegnere gli ...

And_Spaz : RT @ardigiorgio: Non è sbagliata idea di salvini di legare ilva a ponte sullo stretto. Lui inquadra un problema, che non è nel piano firmat… - ardigiorgio : Non è sbagliata idea di salvini di legare ilva a ponte sullo stretto. Lui inquadra un problema, che non è nel piano… - ANTONIOMANDESE : Non credo che per Taranto cambi qualcosa o che #Ilva fosse in agenda. Spero di essere smentito. Credo che la poli… -