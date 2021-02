Elon Musk cita The Battle of Polytopia e il gioco fa il botto con 13 milioni di download (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il gioco di strategia a turni dello sviluppatore Midjiwan AB, The Battle of Polytopia, ha registrato un nuovo traguardo per gli utenti dopo che il miliardario Elon Musk ne ha parlato sul podcast di Joe Rogan, definendolo il suo gioco di strategia preferito in questo momento. Il gioco, disponibile su Steam, iOS e Google Play, ha superato i 13 milioni di download ed ha un punteggio "straordinariamente positivo" su Steam. "Con un gameplay 4X, mappe generate automaticamente, funzionalità per giocatore singolo e multiplayer online per un massimo di 15 giocatori su PC e Mac, il titolo consente ai fan di comandare una conquista globale come leader di una delle 16 tribù uniche", si legge nella descrizione. Anche Polytopia ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildi strategia a turni dello sviluppatore Midjiwan AB, Theof, ha registrato un nuovo traguardo per gli utenti dopo che il miliardarione ha parlato sul podcast di Joe Rogan, definendolo il suodi strategia preferito in questo momento. Il, disponibile su Steam, iOS e Google Play, ha superato i 13died ha un punteggio "straordinariamente positivo" su Steam. "Con un gameplay 4X, mappe generate automaticamente, funzionalità per giocatore singolo e multiplayer online per un massimo di 15 giocatori su PC e Mac, il titolo consente ai fan di comandare una conquista globale come leader di una delle 16 tribù uniche", si legge nella descrizione. Anche...

