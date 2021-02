Due piloti ti spiegano il mondo della Formula Uno (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un nuovo mondiale di Formula Uno è alle porte. La stagione comincia in Bahrein, a marzo, e per gli appassionati sarà un’altra annata tutta da vivere, nella speranza che ci sia battaglia e che Lewis Hamilton non sia già campione del mondo in estate. Nell’attesa, è tempo di un ripasso, soprattutto per chi segue saltuariamente. In questo video, la pilota colombiana Tatiana Calderon, collaudatrice in Formula Uno per Alfa Romeo Racing, e la collega Alice Powell, pilota nel campionato femminile W Series, rispondono alle domande più ricorrenti sull’automobilismo nella massima serie suggerite dall’algoritmo di Google. Un utente vuole sapere – how cute – se la Formula 1 è pericolosa: tutti gli sport lo sono, risponde Calderon, ma quando si parla delle macchine più veloci esistenti sul pianeta, il rischio sale. C’è chi vuole ... Leggi su wired (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un nuovo mondiale diUno è alle porte. La stagione comincia in Bahrein, a marzo, e per gli appassionati sarà un’altra annata tutta da vivere, nella speranza che ci sia battaglia e che Lewis Hamilton non sia già campione delin estate. Nell’attesa, è tempo di un ripasso, soprattutto per chi segue saltuariamente. In questo video, la pilota colombiana Tatiana Calderon, collaudatrice inUno per Alfa Romeo Racing, e la collega Alice Powell, pilota nel campionato femminile W Series, rispondono alle domande più ricorrenti sull’automobilismo nella massima serie suggerite dall’algoritmo di Google. Un utente vuole sapere – how cute – se la1 è pericolosa: tutti gli sport lo sono, risponde Calderon, ma quando si parla delle macchine più veloci esistenti sul pianeta, il rischio sale. C’è chi vuole ...

Ultime Notizie dalla rete : Due piloti WRC - Suninen cerca il rilancio all'Arctic Rally Finland. M - Sport rinnova con Sparco "Avendo lavorato a stretto contatto con il loro team di designer e ingegneri per più di due decenni,...per sviluppare soluzioni per migliorare le prestazioni e la sicurezza di auto e piloti. Molte ...

F1 - Pirelli, scelte le mescole per la stagione 2021 L'altra è il Brasile, dove i piloti avranno C2, C3 e C4 dato che due anni fa la C1 non ha offerto particolari vantaggi in termini di usura rispetto alla Media. In entrambi i casi, una nomination più ...

Petronas e Suzuki svelano le date di presentazioni delle moto ll team Petronas Yamaha, dove Valentino Rossi correrà nella stagione 2021 della MotoGP ha annunciato la sua data di lancio. Anche Suzuki ha ufficializzato la data di presentazione.

