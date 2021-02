Dramma a Genova, 69enne uccisa nel suo negozio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una donna di 69 anni è stata uccisa nel suo negozio dall’ex compagno. Una tragedia avvenuta nel pomeriggio del 19 febbraio. Genova – Ennesimo femminicidio in Italia. Ad essere uccisa questa volta è stata una donna di 69 anni nel suo negozio a Genova. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, il litigio che si è trasformato in tragedia sarebbe avvenuto intorno alle 19 del 19 febbraio. Per l’omicidio è ricercato l’ex marito della vittima. Sarebbe stato proprio lui ad uccidere la donna dopo l’ennesima discussione. Una vicenda che ha ancora diversi punti da chiarire e nelle prossime ore si cercherà di ricostruire la dinamica della tragedia. Femminicidio a Genova, morta una donna di 69 anni Una vita trascorsa insieme tra la vittima e il suo presunto omicida. ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una donna di 69 anni è statanel suodall’ex compagno. Una tragedia avvenuta nel pomeriggio del 19 febbraio.– Ennesimo femminicidio in Italia. Ad esserequesta volta è stata una donna di 69 anni nel suo. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, il litigio che si è trasformato in tragedia sarebbe avvenuto intorno alle 19 del 19 febbraio. Per l’omicidio è ricercato l’ex marito della vittima. Sarebbe stato proprio lui ad uccidere la donna dopo l’ennesima discussione. Una vicenda che ha ancora diversi punti da chiarire e nelle prossime ore si cercherà di ricostruire la dinamica della tragedia. Femminicidio a, morta una donna di 69 anni Una vita trascorsa insieme tra la vittima e il suo presunto omicida. ...

