Dante 2021 | dal teatro alla tv | su Rai 5 la maratona integrale della Divina Commedia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Per la prima voltaarriva in tv in versionee con una narrazione al femminile. In occasione del, anniversario numero 700 dmorte del Sommo Poeta, Rai5 trasmetterà una. A recitare e dare voce alle anime di Inferno, Purgatorio e Paradiso l’attrice Lucilla Giagnoni, direttrice artistica delFaraggiana di Novara. L’appuntamento a partire dal 21 febbraio sul canale culturaleRai, tutti i giorni in seconda serata. Ogni puntata durerà 30 minuti e vedrà la messinscena di tre canti. Lasi concluderà il 25 marzo, data definita dagli studiosi come ‘dì’, il giorno in cui il poeta nel 1300 avrebbe iniziato il suo ...