Damasco riprende il controllo della città ribelle di Tafas

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’esercito siriano è entrato nelladi, nella provincia meridionale di Daraa, l’11 febbraio. Le truppe governative sono riuscite are ildell’abitato grazie all’intermediazioneRussia, che ha raggiunto nei giorni precedenti un accordo con il Comitato negoziale centrale, un’organizzazione formata dai capi delle tribù locali e da ex miliziani dell’Esercito siriano InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Damasco riprende

Inside Over

...miglior sorriso ela scena. Per Draghi, questo ed altro. E in un colpo solo, spacca il centro destra ,che tanto lui con la Meloni ha poco da spartire. Converte Salvini sulla via di...Gli imputati erano difesi dall'avvocato Mirko(il 43enne e la 52enne) e da Antonella Calvano (il rumeno più giovane), che hanno evidenziato l'assenza di prove sulla colpevolezza dei tre. L'...Tre miliziani delle Forze democratiche siriane (Fds) sono stati uccisi in attacchi condotti da ignoti contro loro postazioni e veicoli ...Sono ripresi intensi su Aleppo e dintorni, nel nord della Siria, raid aerei governativi siriani e russi secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) e giorn ...