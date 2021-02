Covid, Claudio Bisio positivo: 'Sto bene, sto lottando' (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'attore costretto a disertare la conferenza stampa di 'Tutta colpa di Freud', la serie Amazon diretta da Rolando ... Leggi su today (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'attore costretto a disertare la conferenza stampa di 'Tutta colpa di Freud', la serie Amazon diretta da Rolando ...

rtl1025 : ?? Claudio #Bisio è risultato positivo al #Covid_19. 'Niente di grave, ho solo un po' di tosse fastidiosa, ma sto be… - repubblica : Claudio Bisio positivo al Covid salta l'incontro stampa per la sua serie 'Tutta colpa di Freud' - repubblica : Claudio Bisio sui social: 'Da qualche giorno sono positivo al Covid' - PasqualeMarro : Claudio Bisio ha il Covid-19, come sta il popolare attore - renzalana : RT @Kotiomkin: Casini ha il Covid-19. 'Non so se saprò adattarmi alle sue mutazioni', ha dichiarato il virus. [@Claudio_Caruana] [@woodyoc… -