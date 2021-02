Bitcoin ancora più su | in viaggio verso i 55mila dollari Blackrock | “Ci abbiamo investito”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Il tempo di scrivere 51mila ed è già a 52mila”, il tweet di un account specializzato in finanza spiega bene quello che sta accadendo in questi giorni al. La valuta digitale ha vissuto un’altra giornata sugli scudi portando il suo valore oltre i 54milae viaggia, aggiornando così il suo record storico. Negli ultimi 4 mesi il valore delè più che quintuplicato, la capitalizzazione di mercato (la somma del valore di tutte le monete “in circolazione”) ha sfondato la soglia dei 1.000 miliardi di, con un aumento di 415 miliardi da inizio anno. Diversi i fattori che stanno contribuendo a questo rally. Recentemente il numero uno di Tesla Elon Musk, da sempre sostenitore della criptovaluta, ha annunciato che il suo gruppo avrebbe acquistato ...

Ilcontinua a correre e sfonda la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Solo nel 2021 il suo valore è aumentato di oltre 415 miliardi.Alle 17.40 ilera poco sotto i 55.000 dollari (circa di 45.000 euro), sui massimi storici. ... come già comunicato in data 9 novembre 2020, nessuna decisione formale in merito è stata...Scoprite di più sull'arbitraggio crypto, o effettuate un investimento e iniziate a trarre profitto dal boom di Bitcoin.Il Bitcoin sale ancora e supera i 53.000 dollari, segnando un nuovo record. La corsa avvicina la criptovaluta ai 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.