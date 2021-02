‘Amori e pandemie’ di Elisabetta Fiorito, diario tra sipario e realtà (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Un diario di un anno di pandemia tra racconti autobiografici e pièce teatrali. “Amori e Pandemie” è il nuovo libro di Elisabetta Fiorito, giornalista parlamentare di Radio 24 conduttrice del programma Cartellone (in onda il sabato alle 15:15), la rassegna teatrale dell’emittente del Sole 24 Ore. Il libro alterna letteratura e drammaturgia descrivendo momenti attuali e ricordi delle passate epidemie. Un testo che inizia con il ricovero della coppia cinese allo Spallanzani di Roma per finire in un ipotetico 2022 dove le mascherine saranno un ricordo lontano e che esce, in allegato con Il Sole 24 Ore, in concomitanza con la scoperta, un anno fa, del paziente numero uno a Codogno. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Un diario di un anno di pandemia tra racconti autobiografici e pièce teatrali. “Amori e Pandemie” è il nuovo libro di Elisabetta Fiorito, giornalista parlamentare di Radio 24 conduttrice del programma Cartellone (in onda il sabato alle 15:15), la rassegna teatrale dell’emittente del Sole 24 Ore. Il libro alterna letteratura e drammaturgia descrivendo momenti attuali e ricordi delle passate epidemie. Un testo che inizia con il ricovero della coppia cinese allo Spallanzani di Roma per finire in un ipotetico 2022 dove le mascherine saranno un ricordo lontano e che esce, in allegato con Il Sole 24 Ore, in concomitanza con la scoperta, un anno fa, del paziente numero uno a Codogno.

