Verona | il giovane Gresele si è svegliato dal coma

Leggi su zon

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il difensore della Primavera delera stato operato per un edema cerebrale dopo l’incidente con i fili del treno Per Andreaè arrivata la luce dopo il tunnel del. Il diciottenne difensore della primavera delè stato fatto uscire dalfarmacologico indotto, in cui si trovava dopo la delicata operazione per rimuovere un edema cerebrale all’ospedale di Borgo Trento. I medici sono cauti e la prognosi resta riservata. Tuttavia ci sono vari segnali incoraggianti sulle condizioni del calciatore: i primi controlli infatti non hanno rilevato deficit agli arti inferiori e superiori. Nella prossima settimana sicuramente il quadro clinico sarà più chiaro. Del resto è passata poco più di una settimana da quando ilsalendo su un vagone fermo sui binari è ...