Vaticano contro i no vax: demansionato o licenziato chi non si vaccina (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mano dura del Vaticano contro i dipendenti che scelgono di non vaccinarsi contro il Covid. La vaccinazione è volontaria ma un decreto del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, cardinale. Giuseppe Bertello, prevede per i dipendenti che non fanno il vaccino (che il Vaticano ha messo a disposizione) fino al demansionamento per chi non può farlo per ragioni di salute, con il mantenimento dello stipendio. Per chi si rifiuta “senza comprovate ragioni di salute” ci sono “conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro”. Il decreto del cardinale Bertello sottolinea in premessa che “si ritiene il sottoporsi alla vaccinazione la presa di una decisione responsabile atteso ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mano dura deli dipendenti che scelgono di nonrsiil Covid. Lazione è volontaria ma un decreto del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del, cardinale. Giuseppe Bertello, prevede per i dipendenti che non fanno il vaccino (che ilha messo a disposizione) fino al demansionamento per chi non può farlo per ragioni di salute, con il mantenimento dello stipendio. Per chi si rifiuta “senza comprovate ragioni di salute” ci sono “conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro”. Il decreto del cardinale Bertello sottolinea in premessa che “si ritiene il sottoporsi allazione la presa di una decisione responsabile atteso ...

TgLa7 : ++ #Vaccini: mano dura del #Vaticano contro i dipendenti #novax ++ Sanzioni prevedono dal demansionamento fino al licenziamento - Ariel2575 : RT @riktroiani: #Vaticano: Chi non vuole #vaccino rischia licenziamento. La vaccinazione contro il #Covid e' su base volontaria in Vaticano… - fa526364 : RT @byoblu: Il #Vaticano è pronto a seguire la linea dura contro i dipendenti che scelgono di non vaccinarsi contro il covid19. Arrivando a… - aspettaaspetta : RT @riktroiani: #Vaticano: Chi non vuole #vaccino rischia licenziamento. La vaccinazione contro il #Covid e' su base volontaria in Vaticano… - EffimeraAlkimia : RT @TgLa7: ++ #Vaccini: mano dura del #Vaticano contro i dipendenti #novax ++ Sanzioni prevedono dal demansionamento fino al licenziamento -