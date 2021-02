Vaccino Covid, Bertolaso: “È unica soluzione per evitare lockdown” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il consulente di Attilio Fontana Guido Bertolaso ne è sicuro: “Vaccino Covid unica soluzione per evitare il lockdown” Negli ultimi giorni, si sta parlando sempre con più insistenza di un possibile nuovo lockdown totale per evitare un boom di contagi dovuto alle varianti del Covid. Sul tema è intervenuto anche Guido Bertolaso, il consulente del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il consulente di Attilio Fontana Guidone è sicuro: “peril” Negli ultimi giorni, si sta parlando sempre con più insistenza di un possibile nuovototale perun boom di contagi dovuto alle varianti del. Sul tema è intervenuto anche Guido, il consulente del L'articolo proviene da Inews.it.

