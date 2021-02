Usa-Israele | primo colloquio Biden-Netanyahu

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Joee Benyaminhanno avuto ilcontatto da quanto il democratico si è insediato alla Casa Bianca. Conversazione definita “calorosa e amichevole”. WASHINGTON –telefonico tra Joee Benyamin. Il premier israeliano ha parlato per circa un’ora con il presidente Usa per la prima volta da quando il candidato democratico si è insediato alla Casa Bianca. Ne dà notizia l’account ufficiale delministro su Twitter. Conversazione amichevole, i temi toccati La conversazione è stata definita “calorosa ed amichevole” dallo stessoministro israeliano. I due leader hanno ricordato i rapporti personali, di lunga durata, impegnandosi a lavorare insieme per rafforzare ulteriormente ...