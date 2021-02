Turismo: con 'Basilicata tourism talk' una giornata di formazione in streaming (Di giovedì 18 febbraio 2021) Potenza, 18 feb. (Labitalia) - L'emergenza Covid ha messo in ginocchio l'intero comparto turistico, ma gli imprenditori vogliono ripartire più carichi di prima, soprattutto nel sud Italia. Con il Basilicata tourism talk, evento digitale gratuito in programma il 3 marzo, i più importanti professionisti del settore avranno spazio di condividere idee e progetti per organizzare la tanto agognata ripartenza e far nuovamente risplendere il territorio regionale. Fornire valore al Turismo regionale con una giornata interamente dedicata agli operatori turistici lucani e diffondere un messaggio di speranza per ripartire compatti e con maggiori competenze. Questo è infatti il principale obiettivo di Basilicata tourism talk, un evento digitale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Potenza, 18 feb. (Labitalia) - L'emergenza Covid ha messo in ginocchio l'intero comparto turistico, ma gli imprenditori vogliono ripartire più carichi di prima, soprattutto nel sud Italia. Con il, evento digitale gratuito in programma il 3 marzo, i più importanti professionisti del settore avranno spazio di condividere idee e progetti per organizzare la tanto agognata ripartenza e far nuovamente risplendere il territorio regionale. Fornire valore alregionale con unainteramente dedicata agli operatori turistici lucani e diffondere un messaggio di speranza per ripartire compatti e con maggiori competenze. Questo è infatti il principale obiettivo di, un evento digitale di ...

