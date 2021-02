Snowboardcross | Reiteralm 2021 | Michela Moioli centra la seconda vittoria stagionale

(Di giovedì 18 febbraio 2021)per. A, in Svizzera, l’olimpionica bergamasca dellotorna a colpire aggiudicandosi il gradino più alto del podio nella gara odierna. Dopo i due argenti vinti nei Mondiali in Svezia,torna a dominare bagnando il quindicesimo trionfo in carriera in Coppa del Mondo. Sono 78 i centesimi di vantaggio al traguardo ai danni dell’americana Lindsey Jacobellis mentre la francese Chloe Trespeuch chiude in terza posizione. Gara sfortunata, invece, per l’altra azzurra Raffaella Brutto che con una caduta è arrivata in quarta posizione. “La pista era divertente, veloce e ghiacciata – le parole dinell’immediato post gara -. Non ho parole, sono super contenta e felice ...

La Moioli ha battuto di 78 centesimi l'americana Lindsey Jacobellis, terza la francese Chloe Trespeuch che cadendo ha compromesso la gara dell'altra azzurra in finale, Raffaella Brutto, che ha chiuso ...Michela Moioli super: dopo due argenti mondiali in Svezia, l'olimpionica bergamasca dello, a, in Svizzera, vince la sua seconda gara di Coppa del Mondo di questa strana stagione con poche gare e totalizza il suo quindicesimo trionfo in carriera in Coppa. Michela ...Un successo che arriva a pochi giorni dai Mondiali svedesi, dove aveva conquistato due medaglie d’argento Si tratta della 2^ vittoria stagionale in Coppa del Mondo per la campionessa bergamasca, la 15 ...Da segnalare, in semifinale, la brutta caduta dell'austriaco Dusek che è stato trasportato in elicottero dopo aver battuto la testa Snowboard cross: la fuoriclasse azzurra domina in Austria e si prend ...