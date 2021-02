Siracusa | svelato chi ha ucciso i due badanti di Caserta

Leggi su chenews

Furono uccisi nel 2014 ed i loro corpi sono stati ritrovati all'interno di un pozzo. L'esame del DNA confermerà l'appartenenza dei corpi. Sembrerebbeil mistero che vide la scomparsa di due uomini, Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto nel lontano 2014. I due sarebbero stati ritrovati cadaveri nella villa di Giampiero Riccioli, dopo che questi l'aveva contattati 6 anni fa per badare al padre. Una storia finita nel sangue, con il ritrovamento nella proprietà di Riccioli di indumenti e probabilmente di resti umani dei due uomini o forse solo di uno. Questo ritrovamento delle forze dell'ordine ha portato poi l'uomo a darsi alla macchia, sparendo dalla circolazione prima di essere rintracciato nella notte e arrestato.