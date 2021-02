Sgarbi contro Draghi | “No alla fiducia | ha detto 10 volte la parola ‘resilienza’ Non si può accettare”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Duro attacco di Vittorioa Mario: “Lanon gliela do, perché sentirgli dire diecinon si può”. Fanno come sempre discutere le parole di Vittorio. Egli, interpellato dall”Adnkronos’, ha commentato così il discorso in Senato di Mario: “Hacose condivisibili, generiche, soprattutto rispetto a quanto pensavo L'articolo NewNotizie.it.

Vittoriosu Mario Draghi e il suo discorso al Senato: 'Mi sono cadute le braccia quando l'ho sentito dire per dieci volte la parola 'resilienza'' Al deputato del gruppo Misto non sono andate ...... ma adesso è una lottail tempo per la band. Il Festival di Sanremo fa i conti con il primo ...sono stati i protagonisti del film 'Extraliscio " Punk da balera' per la regia di Elisabetta. ...Duro attacco di Vittorio Sgarbi a Mario Draghi: "La fiducia non gliela do, perché sentirgli dieci volte resilienza non si può accettare".Secco il comunicato conclusivo sulla vicenda del sindaco Corradino: «I movimenti civici, dopo aver fatto ostruzione con la proposta di ben 15 emendamenti molti dei quali francamente fini a se stessi, ...