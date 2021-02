Rotary Club Napoli Angioino, cyclette in dono a chi soffre di Sla e Sma (Di giovedì 18 febbraio 2021) Grazie a due sofisticate cyclette mediche, fondamentali per la riabilitazione delle persone con malattie neuromuscolari, i pazienti del Centro Clinico NeMO di Napoli potranno fare esercizi necessari alla loro cura e a migliorarne la qualità di vita. La consegna dei due cicloergometri, avvenuta ieri, è il frutto del progetto “NeMOMaiSolo”, promosso dal Rotary Club Napoli Angioino. Il cicloergometro simula la pedalata di una normale bicicletta, permettendo però di monitorare e controllare con precisione lo sforzo compiuto a seconda della capacità funzionale residua legata alla patologia. Ed è per questo molto importante per chi soffre di malattie come Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla), Distrofie Muscolari e Atrofia Muscolare Spinale (Sma). “La direzione del Centro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Grazie a due sofisticatemediche, fondamentali per la riabilitazione delle persone con malattie neuromuscolari, i pazienti del Centro Clinico NeMO dipotranno fare esercizi necessari alla loro cura e a migliorarne la qualità di vita. La consegna dei due cicloergometri, avvenuta ieri, è il frutto del progetto “NeMOMaiSolo”, promosso dal. Il cicloergometro simula la pedalata di una normale bicicletta, permettendo però di monitorare e controllare con precisione lo sforzo compiuto a seconda della capacità funzionale residua legata alla patologia. Ed è per questo molto importante per chidi malattie come Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla), Distrofie Muscolari e Atrofia Muscolare Spinale (Sma). “La direzione del Centro ...

