Rosolen | conciliazione riguarda una sfera ampia e articolata

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Sono i giovani e le donne le due categorie che più delle altre richiedono un nuovo Stato Sociale. Dove lo Stato Sociale è forte, le donne lavorano e le famiglie crescono. Tasso di natalità e occupazione femminile possono e devono crescere assieme ed è necessario intervenire sotto il profilo culturale, contestualmente a quello economico, per superare definitivamente il ‘cliché’ che pone in rotta di collisione lavoro e famiglia. Quello che dobbiamo fare è dare ai giovani e alle donne una buona formazione, finalizzata a un ingresso adeguato nel mondo del lavoro creando allo stesso tempo le condizioni affinché possano crescere con fiducia nel futuro. È un percorso lungo, che non si compone di interventi estemporanei. Va dato atto a questa Giunta di aver intrapreso con coraggio questo percorso: abbiamo inserito in tutte le norme di settore degli interventi puntuali sulla parità di genere e ...