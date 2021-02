Perseverance sta arrivando su Marte Ecco la diretta della Nasa

(Di giovedì 18 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=gm0b ijaYMQ, il rovermissione Mars 2020, sta per ammartare sul Pianeta rosso, dopo un viaggio cominciato lo scorso 30 luglio. Realizzato dal Jet Propulsion Laboratory, il robot con le ruote atterrerà nel cratere Jezero portando con sé sette strumenti basati su tecnologie avanzate per studiare la superficie di. Il nuovo rover resterà sul pianeta almeno per un anno marziano (687 giorni, quasi due anni sulla Terra) e il suo obiettivo è cercare qualsiasi traccia che possa indicare la presenza, nel passato, di vita. Per farlo, sarà guidato dall’elicottero Ingenuity (in italiano ingegnosità), che inizierà i primi test nella primavera del 2021. Ladiscesa diviene ...

La tecnologia di Thales Alenia Spacelavorando per la missione che vede al momento protagonista: le sonde dell'ESA attualmente in orbita attorno al pianeta rosso stanno seguendo le ...'Oggi, alle 21,55 la sondaatterrerà su Marte ', ha scritto in riferimento alle ... Riuscire ad affrontarli e sostenerli per il bene di un Paese chevivendo il momento più difficile ...La sonda Perseverance arriva su Marte alle 21:55, ecco le immagini in diretta LIVE da Marte a 470 milioni di km di distanza.Saranno 7 minuti molto concitati per il rover ed il suo equipaggio, il drone Ingenuity, che dovranno decelerare da 20mila chilometri all'ora a zero. Il capo del Direttorato delle Missioni scientifiche ...