M5s, il fronte del no a Draghi: “Espulsioni un nuovo errore”. Sarli: “Difficile sostenere un governo con Lega e Forza Italia” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da Andrea Colletti a Pino Cabras, ma non solo. Dopo i 15 voti contrari dei senatori M5s a Palazzo Madama, espulsi dopo aver negato la fiducia al governo Draghi in dissenso dal gruppo pentastellato, anche a Montecitorio la pattuglia dei dissidenti è pronta a bissare lo strappo interno. Guardando già oltre: “Confermo che voterò no. Se farò ricorso dopo l’espulsione, già annunciate da Crimi per i 15 senatori? Aspetto i fatti, non le dichiarazioni. Anche Crimi aveva detto no al governo tecnico, poi ha cambiato idea”, attacca Colletti. Nemmeno Cabras si mostra intimorito, guardando già oltre il Movimento: “Le Espulsioni impoveriranno il M5s, io resto fedele ai principi con i quali ci siamo presentati alle ultime elezioni, non abbiamo preso un 32,5% per regalarlo a Draghi”. Sui numeri del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da Andrea Colletti a Pino Cabras, ma non solo. Dopo i 15 voti contrari dei senatori M5s a Palazzo Madama, espulsi dopo aver negato la fiducia alin dissenso dal gruppo pentastellato, anche a Montecitorio la pattuglia dei dissidenti è pronta a bissare lo strappo interno. Guardando già oltre: “Confermo che voterò no. Se farò ricorso dopo l’espulsione, già annunciate da Crimi per i 15 senatori? Aspetto i fatti, non le dichiarazioni. Anche Crimi aveva detto no altecnico, poi ha cambiato idea”, attacca Colletti. Nemmeno Cabras si mostra intimorito, guardando già oltre il Movimento: “Leimpoveriranno il M5s, io resto fedele ai principi con i quali ci siamo presentati alle ultime elezioni, non abbiamo preso un 32,5% per regalarlo a”. Sui numeri del ...

Corriere : Il M5S non contiene i no: Lezzi e Morra guidano i dissidenti - zazoomblog : M5s il fronte del no a Draghi: “Espulsioni un nuovo errore”. Sarli: “Difficile sostenere un governo con Lega e Forz… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Il M5S non contiene il fronte del No Sono 15 i ribelli guidati da Lezzi (ci sono anche 6 assenti) @Corriere https://t.… - PaolaTacconi : RT @MPenikas: @IlConteIT @PaolaTacconi @JolietJackBlues @primaopoitorna @NapolitanoIda @piccolojason @nino_pitrone @matteoc1951 @giuno55 @F… - IlariaRicciP : Ieri il M5S , in un sondaggio, era dato in crescita a fronte di Fratelli d'Italia dato in perdita. Se volevamo la r… -