L'esercito del Myanmar vuole prendere il controllo del web (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Photo by LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images)Dopo il colpo di stato del primo febbraio, in Myanmar i militari hanno stilato una proposta di legge sulla sicurezza informatica che darebbe al governo ampi poteri per accedere ai dati degli utenti in rete e bloccare i siti internet sgraditi. La mossa è stata giustificata dalL'esercito come necessaria per combattere la criminalità informatica e le attività online potenzialmente pericolose per il Paese. La legge, però, permetterà al governo di fare il bello e il cattivo tempo nel cyberspazio del Myanmar. La notizia è filtrata dopo che L'esercito ha fornito una bozza del disegno di legge alle società di telecomunicazione e ai fornitori dei servizi online del Paese per chiedere il loro feedback. Secondo quanto riportato da ZdNet, le varie organizzazioni che hanno ...

