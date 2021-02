Lamberto Sposini compie 69 anni | il conduttore più amato dagli italiani Come sta oggi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il giornalista e volto storico del Tg5,69. Nel 2011 fu colpito da un ictus che lo ha costretto ad allontanarsi dalla tv. Eccosta: Il giornalista69: unito dall'affetto dei suoi cari Anche seormai è lontano dalla tv, quando si parla di lui, viene sempre travolto dall'affetto della gente che non lo ha mai dimenticato in tutti questi. Qualche settimana fa, la sua amica ed ex collega Mara Venier, lo ha salutato dallo studio di Domenica In. La conduttrice spiegava al pubblico che il suo amico la stava guardando in tv. «Un abbraccio a lui, anche noi lo abbracciamo,ne mio». Proprio ...

Tante le chiamate video per fargli gli auguri e fargli sentire la vicinanza, il celebre giornalista folignate, compie 69 anni. Un compleanno in piena pandemia, che l'uomo passera a Milano con la famiglia, con il cuore rivolto all'Umbria, alle sue specialità ...Carolyn Smith emozionata per il compleanno del marito e di: l'annuncio Carolyn Smith è molto amata dal pubblico per due motivi: sia per essere la presidente di giuria di un programma apprezzato come Ballando con le stelle (l'ultima edizione è ...Scopriamo come sta oggi Lamberto Sposini dopo la brutta malattia che lo ha colpito 10 anni fa e lo ha costretto ad allontanarsi dalla tv per sempre ...Il giornalista e volto storico del Tg5 nel 2011 fu colpito da ictus prima di andare in onda. Dalla riabilitazione agli amici che gli sono rimasti accanto, le tappe della vicenda ...