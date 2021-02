Juventus, tegola per Pirlo: il campione dovrà stare fuori per 15 giorni (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Leggero problema muscolare e assenza sicura per le sfide contro Crotone, Verona e Spezia La serata di Champions League non è stata delle più fortunate per la Juventus. La squadra di Andrea Pirlo ha rimediato una sconfitta per 2-1 con il Porto di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Leggero problema muscolare e assenza sicura per le sfide contro Crotone, Verona e Spezia La serata di Champions League non è stata delle più fortunate per la. La squadra di Andreaha rimediato una sconfitta per 2-1 con il Porto di L'articolo proviene da Inews.it.

