Il Barcellona rinnova a sconto con Beko per il 2021/22 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Barcellona rinnovo Beko – Il Barcellona ha siglato un rinnovo contrattuale di un anno con Beko. Lo riporta il sito 2Playbook, spiegando che il produttore di elettrodomestici turco rimarrà sponsor del club blaugrana fino al termine della stagione 2021/22, ma solamente sulla divisa da allenamento (non più come sponsor di manica). N’altra novità importante riguarda L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021)rinnovo– Ilha siglato un rinnovo contrattuale di un anno con. Lo riporta il sito 2Playbook, spiegando che il produttore di elettrodomestici turco rimarrà sponsor del club blaugrana fino al termine della stagione/22, ma solamente sulla divisa da allenamento (non più come sponsor di manica). N’altra novità importante riguarda L'articolo

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Il Barcellona rinnova a sconto con Beko per il 2021/22: Barcellona rinnovo Beko – Il Barcellona… - CalcioFinanza : Il #Barcellona rinnova a sconto con #Beko per il 2021/22: le cifre dell'intesa - Mediagol : #Psg, Neymar rinnova fino al 2026: il brasiliano firma un quadriennale e aspetta Messi. La situazione… - Daniele20052013 : Se Laporta vincerà le elezioni di presidente del Barcellona anche secondo me Messi rinnova -