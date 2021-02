**Governo: verso sanzioni anche per senatori M5S assenti, espulsi se ingiustificati** (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - A quanto si apprende da autorevoli fonti M5S, rischiano sanzioni anche i sei senatori ieri assenti durante il voto di fiducia al governo Draghi. Nelle prossime ore, viene spiegato, verranno verificate le ragioni dell'assenza. Se non motivate da comprovate motivazioni di salute o necessità e urgenza sarà riservato loro lo stesso trattamento dei colleghi che hanno votato no, ovvero l'espulsione dal gruppo parlamentare. Che, stando allo Statuto, comporterebbe anche l'espulsione dal M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - A quanto si apprende da autorevoli fonti M5S, rischianoi seiieridurante il voto di fiducia al governo Draghi. Nelle prossime ore, viene spiegato, verranno verificate le ragioni dell'assenza. Se non motivate da comprovate motivazioni di salute o necessità e urgenza sarà riservato loro lo stesso trattamento dei colleghi che hanno votato no, ovvero l'one dal gruppo parlamentare. Che, stando allo Statuto, comporterebbel'one dal M5S.

