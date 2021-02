Governo: Morra, 'espulsione? Fiducioso, io M5S fino al midollo' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - espulsione in arrivo? "Per ora non mi è arrivata nessuna comunicazione. Io attendo Fiducioso, poi valuterò. Mi sento M5S fino al midollo". Lo dice all'Adnkronos il senatore M5S Nicola Morra, tra i parlamentari grillini che ieri hanno votato contro la fiducia al Governo Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) -in arrivo? "Per ora non mi è arrivata nessuna comunicazione. Io attendo, poi valuterò. Mi sento M5Sal". Lo dice all'Adnkronos il senatore M5S Nicola, tra i parlamentari grillini che ieri hanno votato contro la fiducia alDraghi.

