Governo Draghi, Rosa Menga (M5s) annuncia il suo "Sofferto dissenso" e critica il quesito su Rousseau: "Un'offesa all'intelligenza degli iscritti" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il "Sofferto dissenso" della deputata Rosa Menga, una delle voci dissidenti del Movimento 5 Stelle che hanno scelto la via dell'astensione: "Nutro profondo rispetto verso tutti gli iscritti al movimento che si sono espressi sulla nostra piattaforma in relazione al quesito sulla fiducia a questo Governo. Proprio perché nutro rispetto verso tutti loro non posso esimermi dal dire qui oggi che ritengo Un'offesa alla loro intelligenza il fatto che siano stati invitati ad esprimersi pressoché alla cieca. Chi ha indetto la votazione ha abdicato rispetto alla propria precisa responsabilità di fornire loro elementi concreti per una scelta consapevole, come fatto con gli accordi programmatici sottoscritti con le altre forze politiche in occasione della ...

