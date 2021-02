Governo Draghi, fiducia con 535 sì e 56 no. Il premier: «Combatteremo le mafie e la corruzione». M5S, 16 voti contrari e 12 assenze (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'aula della Camera ha approvato la mozione della maggioranza che esprime la fiducia al presidente del Consiglio, Mario Draghi, con 535 voti favorevoli e 56 contrari (e 5 gli astenuti). I... Leggi su ilmattino (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'aula della Camera ha approvato la mozione della maggioranza che esprime laal presidente del Consiglio, Mario, con 535favorevoli e 56(e 5 gli astenuti). I...

stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - 5STARS4EVER_CH : RT @carlakak: Ale Di Battista dà un calcio in culo al Governo dei Poteri Forti e degli amici dei mafiosi: 'L'ex autista di Raffaele Cutolo… - Annalis80790333 : RT @FrancescoBerti_: Spaccare il Movimento, epurando il 25% dei senatori, è un errore. Specialmente in un periodo di transizione interno co… -