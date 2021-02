Governo, Camera accorda fiducia a Draghi: 535 sì, 56 no e 5 astenuti (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Camera ha accordato la fiducia al Governo di Draghi con 535 voti a favore, 56 contrari e cinque astenuti. Il Governo ha incassato una fiducia molto ampia ma non ha superato la quota record del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lahato laaldicon 535 voti a favore, 56 contrari e cinque. Ilha incassato unamolto ampia ma non ha superato la quota record del ...

ivanscalfarotto : 'Un governo che restituisce credibilità al Paese'. Il mio intervento oggi alla Camera, durante il dibattito sulla f… - LegaSalvini : ?? DISCUSSIONE FIDUCIA GOVERNO DRAGHI, L'INTERVENTO DI CLAUDIO BORGHI (LEGA) #Camera - marattin : Il Presidente Draghi ha posto la riforma dell’Irpef - al primo posto tra le riforme da fare. Le Commissioni Finanze… - 123stella16 : RT @carlakak: 15 espulsi (+ 6) al Senato, oltre 20 contro le indicazioni M5S alla Camera; CI SONO I NUMERI per 2 nuovi Gruppi Parlamentari… - Gio53272615 : RT @GiorgiaMeloni: ?? #FratellidItalia voterà NO all'ennesimo governo con Pd, M5S e Italia Viva: non si può ricostruire l'Italia con chi l’h… -