GfVip: il bacio da bollino rosso tra GiuliaSalemi e DayaneMello (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip non smette mai di stupire: l'ultimo exploit bollente tra Giulia Salemi e Dayane Mello Gf Vip: il bacio da censura tra Giulia Salemi e Dayane Mello su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip non smette mai di stupire: l'ultimo exploit bollente tra Giulia Salemi e Dayane Mello Gf Vip: ilda censura tra Giulia Salemi e Dayane Mello su Notizie.it.

AmiiEzzine : RT @RussFlavia: Dayane: 'Lei non mi ha detto niente del bacio. Allora tu ti sei distaccata apposta così in puntata dice che fa la vittima e… - ehiaguilera : RT @Jessica196j: Tommaso: data del primo bacio Rosalinda: e se non c'è stato? #tzlateshow #gfvip #exrosmello #GFVIPLATESHOW - ehiaguilera : RT @RussFlavia: Dayane: 'Lei non mi ha detto niente del bacio. Allora tu ti sei distaccata apposta così in puntata dice che fa la vittima e… - LoryMice : #gfvip fatemi capire se stava nel letto abbracciata a Dayane con cui si scambiava qualche bacio a stampo,grattini,c… - blsnckspace : RT @stopworki: La reazione di Dayane non appena ha letto la data del bacio tra i piantavò #exrosmello #rosmello #gfvip -