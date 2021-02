Gazzetta: stavolta è Gattuso a tendere la mano a De Laurentiis (Di giovedì 18 febbraio 2021) Rino Gattuso ha deciso di deporre le armi, come De Laurentiis. I due si lanciano segnali distensivi dopo un mese di bagarre. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Sarà che dopo quasi un mese di sguardi in cagnesco ed esternazioni dure, oltre a sfoghi ‘ufficiosi’ e cinguettii opposti, Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso abbiano deciso di deporre le armi e lanciare segnali distensivi”. Quelli che servono alla squadra “per capire che si rema davvero tutti nella stessa direzione”. La rosea interpreta soprattutto le parole di ieri di Gattuso, in conferenza stampa, come una mano tesa al presidente. “stavolta è Gattuso a tendere la mano nei confronti del presidente, dopo che quest’ultimo ha cercato di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Rinoha deciso di deporre le armi, come De. I due si lanciano segnali distensivi dopo un mese di bagarre. Lo scrive ladello Sport. “Sarà che dopo quasi un mese di sguardi in cagnesco ed esternazioni dure, oltre a sfoghi ‘ufficiosi’ e cinguettii opposti, Aurelio Dee Rinoabbiano deciso di deporre le armi e lanciare segnali distensivi”. Quelli che servono alla squadra “per capire che si rema davvero tutti nella stessa direzione”. La rosea interpreta soprattutto le parole di ieri di, in conferenza stampa, come unatesa al presidente. “lanei confronti del presidente, dopo che quest’ultimo ha cercato di ...

napolista : Gazzetta: stavolta è Gattuso a tendere la mano a De Laurentiis La rosa commenta le parole del tecnico in conferenza… - sportli26181512 : Pirlo, i senatori, CR7, la fame... Dieci motivi per crederci: Pirlo, i senatori, CR7, la fame... Dieci motivi per c… - EarendilElessar : @Gazzetta_it La mamma stavolta ha dato il benestare? - 84Mauri : @Gazzetta_it porfavore stavolta fai la retro! - Francalidia4 : RT @D_Tirinnanzi: Gravina alla Gazzetta, stavolta più chiaro: 'Troppo turn over nelle serie professionistiche. Soluzione potrebbe essere un… -