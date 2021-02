Fiorentina-Spezia, Prandelli: “Lotta salvezza fino alla fine, loro più squadra” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fiorentina-Spezia, parola a Cesare Prandelli. Il tecnico della Fiorentina è impelagato nella Lotta alla salvezza in Serie A e domani sera scenderà in campo contro i bianconeri di Vincenzo Italiano che, dopo aver sconfitto il Milan, vogliono portare a casa un ulteriore scalpo di una squadra, a bocce ferme, più forte. Il mister ex CT della Nazionale italiana non ha nascosto tutte le insidie della gara del Franchi in conferenza stampa. Fiorentina-Spezia, Prandelli in conferenza stampa Ecco i passaggi più significativi della conferenza stampa del pre-gara di Fiorentina-Spezia di Prandelli, mister della squadra viola: “Oggi sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021), parola a Cesare. Il tecnico dellaè impelagato nellain Serie A e domani sera scenderà in campo contro i bianconeri di Vincenzo Italiano che, dopo aver sconfitto il Milan, vogliono portare a casa un ulteriore scalpo di una, a bocce ferme, più forte. Il mister ex CT della Nazionale italiana non ha nascosto tutte le insidie della gara del Franchi in conferenza stampa.in conferenza stampa Ecco i passaggi più significativi della conferenza stampa del pre-gara didi, mister dellaviola: “Oggi sono ...

