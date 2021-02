“Draghi rifarà l’Europa. Sto con lui”. Bagnai, che t’è successo? Continua il delirio europeista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nelle primissime ore dopo la notizie dell’incarico a Draghi avevamo raccontato l’insolita inversione a U dei leghisti Borghi e Bagnai. Tra i più acerrimi contestatori dell’Euro e dell’Ue, si sono improvvisamente riscoperti europeisti e grandi estimatori dell’ex presidente della Bce. Quello che poteva sembrare uno scherzo, è invece la pura verità. E anche dopo la fiducia al Senato (votata anche dalla Lega), il tono dei due è soft. Dopo tante battaglie anti-Euro, è il momento di vestire altri panni, chinando al capo anche di fronte a quella frase che il nuovo presidente del consiglio ha sottolineato nel suo discorso di fiducia: “Irreversibilità dell’Euro”. Spiega Bagnai in Aula: “Se abbiamo dovuto rincorrere la crisi pandemica non è per colpa di chi è dipinto dai media come anti europeista, ma di chi si dice ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nelle primissime ore dopo la notizie dell’incarico aavevamo raccontato l’insolita inversione a U dei leghisti Borghi e. Tra i più acerrimi contestatori dell’Euro e dell’Ue, si sono improvvisamente riscoperti europeisti e grandi estimatori dell’ex presidente della Bce. Quello che poteva sembrare uno scherzo, è invece la pura verità. E anche dopo la fiducia al Senato (votata anche dalla Lega), il tono dei due è soft. Dopo tante battaglie anti-Euro, è il momento di vestire altri panni, chinando al capo anche di fronte a quella frase che il nuovo presidente del consiglio ha sottolineato nel suo discorso di fiducia: “Irreversibilità dell’Euro”. Spiegain Aula: “Se abbiamo dovuto rincorrere la crisi pandemica non è per colpa di chi è dipinto dai media come anti, ma di chi si dice ...

