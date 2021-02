Draghi: «Colpirò la burocrazia lumaca». Fiducia con 535 sì e 56 no. M5S, 16 voti contrari e 12 assenze (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'aula della Camera ha approvato la mozione della maggioranza che esprime la Fiducia al presidente del Consiglio, Mario Draghi, con 535 voti favorevoli e 56 contrari (e 5 gli astenuti). I... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'aula della Camera ha approvato la mozione della maggioranza che esprime laal presidente del Consiglio, Mario, con 535favorevoli e 56(e 5 gli astenuti). I...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Draghi: «Colpirò la burocrazia lumaca». Fiducia con 535 sì e 56 no. M5S, 16 voti contrari e 12 assenze - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Draghi: «Colpirò la burocrazia lumaca». Fiducia con 535 sì e 56 no. M5S, 16 voti contrari e 12 assenze - RassegnaZampa : #Draghi: «Colpirò la burocrazia lumaca». Fiducia con 535 sì e 56 no. M5S, 16 voti contrari e 12 assenze - codeghino10 : Draghi, fiducia con 535 sì e 56 no «Colpirò la burocrazia lumaca» -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Colpirò Bonus auto elettrica, smartphone, rubinetti e occhiali: con il nuovo governo la situazione si complica Draghi: 'Colpirò la burocrazia lumaca'. Fiducia con 535 sì e 56 no. M5S, 16 voti contrari e 12 assenze M5S, l'emorragia fa slittare la partita dei sottosegretari. Così andranno riviste le quote La ...

M5S, l'emorragia fa slittare la partita dei sottosegretari. Così andranno riviste le quote Draghi: 'Colpirò la burocrazia lumaca'. Fiducia con 535 sì e 56 no. M5S, 16 voti contrari e 12 assenze Beppe rompe con Casaleggio, 'Torno in pista e decido io', un posto al vertice per Conte La ...

: 'la burocrazia lumaca'. Fiducia con 535 sì e 56 no. M5S, 16 voti contrari e 12 assenze M5S, l'emorragia fa slittare la partita dei sottosegretari. Così andranno riviste le quote La ...: 'la burocrazia lumaca'. Fiducia con 535 sì e 56 no. M5S, 16 voti contrari e 12 assenze Beppe rompe con Casaleggio, 'Torno in pista e decido io', un posto al vertice per Conte La ...