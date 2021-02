Dalla Camera fiducia al Governo Draghi con 535 sì (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dall’Aula della Camera alla fiducia al Governo Draghi. I voti favorevoli sono stati 535, i contrari 56 e gli astenuti 5. Erano presenti 596 deputati, di cui 591 votanti.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dall’Aula dellaallaal. I voti favorevoli sono stati 535, i contrari 56 e gli astenuti 5. Erano presenti 596 deputati, di cui 591 votanti.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

ItaliaViva : In diretta dalla #Camera la dichiarazione di voto di @meb sulla fiducia al #GovernoDraghi - robydellalazio : RT @GiorgiaMeloni: ?? #FratellidItalia voterà NO all'ennesimo governo con Pd, M5S e Italia Viva: non si può ricostruire l'Italia con chi l’h… - EmilioPraga : RT @GiorgiaMeloni: ?? #FratellidItalia voterà NO all'ennesimo governo con Pd, M5S e Italia Viva: non si può ricostruire l'Italia con chi l’h… - CorriereCitta : Dalla Camera fiducia al Governo Draghi con 535 sì - immasavaresee : @mefromtheblock_ Dalla faccia deduco un pó di ansietta ora sta facendo la maschera in camera -