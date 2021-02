(Di giovedì 18 febbraio 2021) Unvirale da spruzzare nel naso per prevenire ilda-19, efficacesulle varidel coronavirus. Lo, a base di lipopeptidi, è stato messo a punto da Matteo Porotto e Anne Moscona della Columbia University americana, e secondo un nuovo studio pubblicato su ‘Science’ riesce a bloccare la trasmissione di Sars-CoV-2 nei furetti. La speranza dei suoi inventori, docenti del Dipartimento di pediatria e direttori del Center for Host-Pathogen Interaction del Vagelos College of Physicians and Surgeons dell’ateneo, è che il prodotto possa evitare l’infezionenegli esseri umani. Lorisulterebbe efficacecontro le nuove varidel coronavirus e potrebbe ...

fattoquotidiano : Israele, la sperimentazione dello spray nasale salvavita contro Covid: superata la fase 1 - Adnkronos : #Covid, spray nasale anti-contagio 'funziona anche su #varianti' - Nathan790728813 : RT @Adnkronos: #Covid, spray nasale anti-contagio 'funziona anche su #varianti' - emads33 : RT @Adnkronos: #Covid, spray nasale anti-contagio 'funziona anche su #varianti' - spilaceto : RT @tempoweb: Arriva lo spray nasale anti-contagio. Funziona anche sulle #VARIANTI #COVID19 #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid spray

La Repubblica

...sugli esseri umani contro il- 19 I 90 volontari selezionati, in perfetta forma fisica e in un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, verranno contaminati in un ambiente protetto, tramite uno...Si trattava in maggior parte di coriandoli, bombolette, stelle filanti ed altre tipologie di giocattoli. Sono state denunciate anche due persone per mancato uso della mascherina.Un antivirale da spruzzare nel naso per prevenire il contagio da Covid-19, efficace anche sulle varianti del coronavirus. Lo spray, a base di lipopeptidi, ...Un antivirale da spruzzare nel naso per prevenire il contagio da Covid-19. Lo spray, a base di lipopeptidi, è stato messo a punto da Matteo ...