Cote Lopez | Lady Jimenez fa impazzire il web | lato B da urlo e fan in delirio

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 febbraio 2021)torna a far parlare di sè e lo fa mettendo in mostra un fisico statuario e curve mozzafiato. Una vista paradisiaca per le migliaia di followers della compagna di Luis, ex giocatore di Inter e Fiorentina. I followers si sprecano in commenti e like per il fisico di, che mette in mostra unB davvero invidiabile. SportFace.