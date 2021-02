Cartabellotta (Gimbe): “Le misure contro il Covid non funzionano, Draghi valuti un lockdown rigoroso” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Andamento dell’epidemia di Covid-19: il report di Fondazione Gimbe Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull’andamento del Covid-19 conferma nella settimana dal 10 al 16 febbraio, un numero stabile di nuovi casi rispetto alla precedente (84.272 vs 84.711). Scendono i casi attualmente positivi (393.686 vs 413.967), le persone in isolamento domiciliare (373.149 vs 392.312), i ricoveri con sintomi (18.463 vs 19.512), le terapie intensive (2.074 vs 2.143) e i decessi (2.169 vs 2.658). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: ? Decessi: 2.169 (-18,4%) ? Terapia intensiva: -69 (-3,2%) ? Ricoverati con sintomi: -1.049 (-5,4%) ? Isolamento domiciliare: -19.163 (-4,9%) ? Nuovi casi: 84.272 (-0,5%) ? Casi attualmente positivi: -20.281 (-4,9%) “Anche questa settimana ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Andamento dell’epidemia di-19: il report di FondazioneIl monitoraggio indipendente della Fondazionesull’andamento del-19 conferma nella settimana dal 10 al 16 febbraio, un numero stabile di nuovi casi rispetto alla precedente (84.272 vs 84.711). Scendono i casi attualmente positivi (393.686 vs 413.967), le persone in isolamento domiciliare (373.149 vs 392.312), i ricoveri con sintomi (18.463 vs 19.512), le terapie intensive (2.074 vs 2.143) e i decessi (2.169 vs 2.658). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: ? Decessi: 2.169 (-18,4%) ? Terapia intensiva: -69 (-3,2%) ? Ricoverati con sintomi: -1.049 (-5,4%) ? Isolamento domiciliare: -19.163 (-4,9%) ? Nuovi casi: 84.272 (-0,5%) ? Casi attualmente positivi: -20.281 (-4,9%) “Anche questa settimana ...

GIMBE : RT @TgrRai: #COVID19. “Lockdown rigoroso di tre settimane per abbattere curva contagi, riprendere tracciamento e contenere #varianti”, alle… - GIMBE : RT @mattino5: 'L'unica variante di cui conosciamo l'esatta trasmissibilità è quella inglese: 50% superiore a quella tradizionale' @Cartabe… - MarcoBendinelli : RT @ilfestival: Piano #vaccini in Italia: qual è la situazione attuale e quali sono le prospettive future? Lo abbiamo chiesto a Nino @Carta… - darge65 : RT @ilfestival: Piano #vaccini in Italia: qual è la situazione attuale e quali sono le prospettive future? Lo abbiamo chiesto a Nino @Carta… - Cartabellotta : RT @ilfestival: Piano #vaccini in Italia: qual è la situazione attuale e quali sono le prospettive future? Lo abbiamo chiesto a Nino @Carta… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabellotta Gimbe Virus, nuova impennata di contagi: i numeri che portano alla nuova zona rossa Tutto questo mentre il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, chiede un lockdown di almeno 3 settimane per contenere le varianti e tutelare la vaccinazione. Tra le situazioni 'molto ...

COVID, GIMBE: 'LOCKDOWN RIGOROSO DI 3 SETTIMANE PER ABBATTERE CURVA CONTAGI' ROMA - Serve un lockdown 'rigoroso' di due o tre settimane per abbattere la curva dei contagi da Covid.19. A dirlo è Nino Cartabellotta , presidente della Fondazione Gimbe: 'Se manteniamo la strategia di mitigazione, che ha l'obiettivo primario di contenere il sovraccarico degli ospedali, ci trascineremo inevitabilmente ...

Cartabellotta (GIMBE) a Fanpage.it: “Le varianti corrono, serve lockdown duro di 2-3 settimane” Fanpage.it Virus, nuova impennata di contagi: i numeri che portano alla nuova zona rossa PERUGIA Dopo cinque giorni, il numero dei nuovi positivi è tornato sopra 400, ma il dato settimanale dei contagi per ora resta stabile, sotto quota 2.400. Elemento sulla cui tenuta ...

Coronavirus: dal bollettino di mercoledì 17 febbraio Dei nuovi positivi, 89 sono asintomatici e 219 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Ieri infatti ci sono state 23 dimissioni a fronte di 17 nuovi ricoveri. I contagi fra ultra settantenni inv ...

Tutto questo mentre il presidente della Fondazione, Nino, chiede un lockdown di almeno 3 settimane per contenere le varianti e tutelare la vaccinazione. Tra le situazioni 'molto ...ROMA - Serve un lockdown 'rigoroso' di due o tre settimane per abbattere la curva dei contagi da Covid.19. A dirlo è Nino, presidente della Fondazione: 'Se manteniamo la strategia di mitigazione, che ha l'obiettivo primario di contenere il sovraccarico degli ospedali, ci trascineremo inevitabilmente ...PERUGIA Dopo cinque giorni, il numero dei nuovi positivi è tornato sopra 400, ma il dato settimanale dei contagi per ora resta stabile, sotto quota 2.400. Elemento sulla cui tenuta ...Dei nuovi positivi, 89 sono asintomatici e 219 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Ieri infatti ci sono state 23 dimissioni a fronte di 17 nuovi ricoveri. I contagi fra ultra settantenni inv ...